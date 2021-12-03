Компания Lexus представила полностью электрический кроссовер RZ: что известно о новинке

Новинка от Lexus получит ту же платформу, что и Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Японская компания Lexus поделилась первыми изображениями будущего электрокара, который появится на рынке под названием RZ. Уже известно, что новинка будет построена на платформе e-TNGA, ее уже используют такие кроссоверы, как Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Автомобиль получит фирменный дизайн и мощную батарею, об этом Lexus сообщила на своем официальном сайте.

https://pressroom.lexus.com

Автомобиль получил свою фирменную переднюю часть Lexus – большая фальшь-решетка и узкие фары перепутать с другим автомобилем невозможно. Задняя часть автомобиля также получила более узкую оптику и небольшой спойлер на багажнике. Как стало известно - новинка является серийным вариантом концепта LF-Z Electrified, дебютировавшего весной этого года, однако она не унаследовала от шоу-кара ни выдвижные дверные ручки, ни камеры вместо внешних зеркал.

https://pressroom.lexus.com

Автомобили на той же платформе, что и новинка от Lexus имеют две версии агрегатов – с одним и двумя электромоторами на передней и задней оси, в последнем случае, суммарная мощность моторов составляет 218 лошадиных сил. Относительно батареи – здесь тоже все неплохо, 71.4 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода на уровне 460 километров по циклу WLTC.

Как рассказывают инсайдеры, автомобиль должен появиться на рынке к концу 2022 года.

Напомним, что недавно назвали самые надежные современные гибридные автомобили.