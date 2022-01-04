Mercedes-Benz представил электромобиль с рекордным запасом хода

Более 1000 километров на одном заряде.

Компания Mercedes-Benz представила ранее анонсированный концептуальный электрокар EQXX. Заявленный запас хода автомобиля – более 1000 километров.

Маркетологи называют EQXX самым эффективным электрокаром из когда-либо созданных в компании. Об этом сообщают на официальном сайте Daimler.

EQXX перешел из стадии концепта к полноценному автомобилю. Пока его будут использовать как тестовый образец для того, чтобы подтвердить запас хода и зафиксировать его по современному европейскому стандарту WLTP.

Чтобы добиться столь серьезного запаса хода, инженерам пришлось немало поработать. Они установили в Mercedes-Benz EQXX большую батарею на 100 кВт*ч и полностью оптимизировали расход электродвигателей. Также они поработали с весом кузова и аэродинамикой. Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки составляет всего 0,18 Сx, что на две сотых лучше, чем у мирового рекордсмена EQS.

Электродвигатель, который выдает 204 лошадиные силы очень экономный, потребляет всего 10 кВт*ч на 100 километров, что довольно неплохой результат. Чтобы энергии точно хватило, в стеклянную крышу электромобиля было установлено 117 солнечных элементов, они прибавляют 70 километров дополнительного пробега.

Чтобы не тратить дополнительные километры, пришлось отказаться от камер вместо зеркал, а мультимедийный дисплей, занявший всю переднюю панель, может работать в экономном режиме.

Напомним, что Mercedes-Benz первый в мире получил разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования.