Компания Nissan решила поднять уровень электрификации своих автомобилей: что запланировали японцы

Компания планирует вложить 17,6 млрд долларов в повышение электрификации своей модельной линейки.

Компания Nissan, одна из первых выпустившая массовый электромобиль, заявила, что потратит 17,6 млрд долларов в течение следующих пяти лет на электрификацию своих автомобилей.

Японцы приняли такое решение, потому что конкуренты уже далеко впереди, и чтобы не отставать, нужно менять стратегию производства. Об этом сообщило издание Reuters.

Nissan инвестирует в компанию вдвое больше, чем за последние 10 лет. Компания неплохо сыграла свою "партию" на электромобилях Nissan Leaf, после успеха инженеры и маркетологи немного расслабились и потеряли лидерство на рынке.

По количеству электрифицированных автомобилей Toyota Tesla и даже BMW уже вырвались вперед. Чтобы догнать конкурентов, автогигант представит 23 новых "зеленых" авто, 15 из которых будут полностью электрическими (EV).

Чтобы стать еще более экологичными, компания планирует сократить закупку литий-ионных батарей на 65% в течение восьми лет. До марта 2029 г. Nissan планирует перейти на твердотельные батареи, которые потенциально могут изменить правила игры на рынке.

Именно такой тип батарей должен значительно снизить цену на автомобиль и сделать электромобили более доступными для покупателей.

Недавно сразу шесть автопроизводителей подписали декларацию, обязывающую их к 2040 году отказаться от автомобилей, работающих на традиционном топливе, но Nissan к этой декларации не присоединились.

Компания сообщила, что только половина ее автомобилей будет электрифицирована до 2030 года, так что отказываться от традиционных двигателей пока не планирует.

Напомним, что недавно эксперты составили рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2021 года, среди которых Nissan получил довольно неплохую оценку.