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Кондиционер вызывает туман в салоне авто— что делать
В жару водители часто сталкиваются с неожиданной проблемой — запотеванием лобового стекла. Причина кроется в физике и типичных ошибках.
Жаркий день, разогретый автомобиль и желание охладиться оборачиваются для водителей разочарованием: вместо свежего воздуха туман на лобовом стекле. Что же происходит и как этого избежать?
Об этом пишет «Автопилот».
Причина такого явления кроется в физике — вернее, в так называемой «точке росы». Когда вы садитесь в жаркое авто, воздух внутри обычно теплый и влажный. Как только запускается кондиционер, в салон поступает холодный, осушенный воздух. Оно мгновенно охлаждает стекло — и влага из воздуха оседает на нем, создавая плотный туман.
Главная ошибка большинства водителей — направлять холодный воздух непосредственно на лобовое стекло. Это только усугубляет ситуацию. На самом же деле кондиционер не виноват — он, напротив, ваш союзник в борьбе с влагой.
Как поступать правильно:
Перенаправьте потоки из дефлекторов в салон, ноги или на себя, но не на стекло.
Включите режим максимального охлаждения — это ускорит осушение воздуха.
Выключите рециркуляцию воздуха: дайте системе доступ к более сухому воздуху с улицы.
Включите обогрев заднего стекла — он поможет убрать влагу из заднего вида.
Через несколько минут стекло станет прозрачным, а воздух более сухим. Чтобы избежать повторения ситуации — следите за чистотой стекла изнутри и регулярно меняйте салонный фильтр.
Итак, «туман» в салоне — не поломка, а только сигнал к правильной настройке системы. Зная простую физику, вы сохраните видимость и безопасность на дороге.
Напомним, непогода летом — не редкость, и даже небольшой град способен нанести ущерб автомобилю. Вмятины на капоте, крыше или багажнике могут появиться в считанные минуты. Водителям стоит заранее готовиться к непогоде — даже простые вещи могут спасти машину.