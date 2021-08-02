Копия Honda Accord: Chery показала большой и одновременно бюджетный седан перед премьерой

В продажу эта модель поступит в третьем квартале 2021 года.

Китайская компания Chery показала большой седан Cowin Xuandu.

Об этом сообщает Newsfounded.

Отмечается, что этот автомобиль официально представят в ближайшее время, а пока производитель опубликовал несколько изображений. К тому же в сети оказались "живые" фото новинки.

Судя по фото, внешне новинка перекликается с седанами Chery. Она обзавелась узкой светодиодной оптикой, решеткой радиатора с хромированными элементами, бампером с большим воздухозаборником, L-образными ДХО, большими вытянутыми задними фонарями, широкими колесными арками и люком на крыше.

В салоне установлено мультифункциональное рулевое колесо Chery, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, отдельный блок управления системой климат-контроля и традиционный рычаг коробки передач. В движение Cowin Xuandu приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель SQRE4T15C от Chery мощностью 156 л.с.

Основным рынком сбыта седана станет Китай, где он поступит в продажу уже в третьем квартале этого года по ожидаемой цене 7-8 тысяч долларов. Как видно по фото, эта модель очень напоминает одно из поколений Honda Accord.

Ранее рассказывалось о том, что Chery раскрыла первые изображения дешевого электрокара на базе популярной модели.

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