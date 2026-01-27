Короткие зимние поездки вредят авто больше, чем кажется: объяснение специалистов и советы водителям

Зимние короткие маршруты вредят авто / © Getty Images

Морозная погода оказывает влияние не только на стиль вождения, но и на работу основных узлов автомобиля. Из-за низких температур жидкость в амортизаторах густеет, поэтому подвеска сначала реагирует на неровности жестче. В результате возрастает нагрузка на детали, что ускоряет износ сальников и резиновых элементов ходовой части.

Об этом говорится в uamotors со ссылкой на информацию сервисных центров.

Больше всего рискуют автомобили, которые зимой используют только для коротких поездок. В таких условиях двигатель часто не успевает прогреться до рабочей температуры, что ускоряет деградацию моторного масла и увеличивает износ внутренних компонентов. Кроме этого, генератор не успевает полностью компенсировать энергию, затраченную на запуск и питание электроники.

После длительной ночной стоянки нагрузка на аккумулятор увеличивается. Если АКБ уже изношен или недостаточно заряжен, риск проблем с запуском значительно повышается. Даже умеренный мороз уменьшает его емкость, а сильные холода усиливают этот эффект.

Во время морозов электросистема работает с повышенной нагрузкой: активно используются отопитель салона, подогрев стекла и сидений, фары и дополнительные гаджеты. Это ускоряет разряд батареи, особенно при непродолжительных поездках. Специалисты советуют периодически проверять АКБ, очищать клеммы, выключать лишние потребители и иметь в багажнике провода или пускозарядное устройство.

Отдельного внимания зимой требуют горючее и технические жидкости. Для дизельных авто опасно использование летнего топлива, которое густеет на морозе. У бензиновых машин проблемы могут возникать из-за некачественного топлива или наличия влаги в системе.

Моторное масло на холоде становится более вязким, поэтому при запуске медленнее доходит до всех узлов, что увеличивает износ, особенно в двигателях с большим пробегом. Также важно следить за состоянием антифриза: недостаточная концентрация может привести к его замерзанию. В общем, перед наступлением холодов специалисты рекомендуют проверить и при необходимости заменить основные жидкости.

Напомним, ранее на СТО водителям рассказали, как спасти автомобиль от хронического недозаряда.