Кроссовер Mitsubishi, который должен появиться в Украине, получил высшую оценку за безопасность

Обновленная версия модели была представлена в феврале.

Специалисты Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) подвергли испытаниям Mitsubishi Outlander четвертого поколения.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Так, флагман Mitsubishi проверили несколькими столкновениями, включая удар с малым перекрытием со стороны водителя и пассажира, боковой и лобовой. Кроме этого, в IIHS высоко оценили прочность крыши кроссовера.

Однако, для получения отметки Top Safety Pick+ автомобиль должен быть оснащен и передовыми функциями безопасности, включая систему предотвращения фронтальных столкновений. В арсенале "четвертого" Outlander присутствует комплекс Mi-Pilot Assist (аналог Pro-Pilot от Nissan), в который входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Работая в паре с навигатором, он самостоятельно регулирует скорость, однако водитель обязан следить за дорогой и быть готовым вмешаться.

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Кроме этого, в оснащении Outlander числятся системы мониторинга "слепых" зон, предупреждения о выезде из полосы, а также 11 подушек безопасности, включая центральную и боковые для пассажиров второго ряда. Отметим, чтобы заслужить оценку Top Safety Pick+, автомобиль должен успешно пройти шесть видов краш-тестов, включая коварный фронтальный удар с 25-процентным перекрытием, и иметь систему предохранителей фронтальных столкновений с функцией распознавания транспортных средств и пешеходов.

Под капотом нового Outlander скрывается 2,5-литровый мотор от Nissan Rogue (X-Trail), заимствованный вместе с бесступенчатой коробкой передач.

Продажи нового Mitsubishi Outlander стартовали в апреле 2021 года в США. Стоимость этой модели начинается от 25 800 долларов. В Украине этот кроссовер появится в 2022 году.

Ранее великолепно справился с краш-тестом электрокроссовер Hyundai, который продается в Украине.

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