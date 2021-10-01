Кроссовер Toyota, который представлен на украинском рынке, идеально справился с краш-тестом: видео

По результатам испытаний модель показала невероятные результаты.

Австралийская независимая ассоциация (ANCAP) провела серию краш-тестов кроссовера Toyota Yaris Cross.

Отметим, что программа краш-тестов ANCAP включает шесть испытаний. Новые автомобили подвергаются фронтальному удару на скорости 50 километров в час с 50-процентным перекрытием при 1 400-килограмовой подвижной тележки, а также при прямом ударе в барьер на той же скорости.

Кроме того, транспортные средства испытывают в процессе бокового столкновения с тележкой на скорости 60 километров в час, а также ударом о столб. Кроме того, специалисты проводят стендовые испытания кресел, а также имитирующие наезд на пешеходов на скорости 40 километров в час.

Toyota Yaris Cross уже в "базе" оснащены фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также подушкой между водителем и пассажиром и автоматической системой экстренного торможения, которая работает при движении вперед.

В ходе испытаний модель продемонстрировала приличную жесткость кузова и высокий уровень безопасности, как для взрослых пассажиров, так и для детей. Несмотря на то, что манекены контактировали с поверхностями интерьера из-за ограниченного внутреннего пространства Yaris Cross, специалисты посчитали, что нагрузка ни разу не достигла критического или опасного порога. Эксперты оценили безопасность всех пассажиров в Toyota на 86 процентов. Специалисты также проверили безопасность модели для пешеходов и велосипедистов. Система Yaris Cross во время экстренного торможения продемонстрировала высокую эффективность.

Добавим, что в Украине Toyota Yaris Cross в базовой комплектации Live стартует от 557 245 грн. Стоимость гибридной версии — от 690 877 грн.

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