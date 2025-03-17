Круг с восклицательным знаком на панели приборов авто: что означает этот индикатор

Если на панели появился этот сигнал, следует немедленно проверить состояние тормозов.

Любой водитель может беспокоиться, когда на панели приборов авто появляется неизвестный индикатор. Одним из таких предупреждающих сигналов является красный круг с восклицательным знаком. Его появление свидетельствует о возможной проблеме в тормозной системе и этот индикатор нельзя игнорировать.

Об этом пишет "Автопилот".

Тормозная система – одна из важнейших для безопасности вождения, и ее неисправность может привести к опасным ситуациям. Если на панели появился этот сигнал, следует немедленно проверить состояние тормозов.

Прежде всего, убедитесь, что ручник полностью выключен. Часто этот индикатор загорается, когда водитель пытается тронуться, не сняв авто с ручного тормоза. Если же этот тормоз выключен, а символ не исчезает, следует рассмотреть другие возможные причины.

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Среди основных факторов, которые могут вызвать появление этого сигнала:

изношенные тормозные колодки – их чрезмерный износ может повлиять на эффективность торможения;

низкий уровень тормозной жидкости – если ее недостаточно, тормоза могут работать неправильно или вообще отказать;

неисправность антиблокировочной системы тормозов (ABS) – если этот компонент выходит из строя, авто останется управляемым, но торможение в экстренных ситуациях может стать менее эффективным.

Если после проверки стояночного тормоза сигнал не исчезает, а вы не можете самостоятельно определить причину, немедленно найдите безопасное место для остановки. Далее рекомендуется вызвать эвакуатор или обратиться в автомастерскую для диагностики.

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