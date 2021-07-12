Крупнейшие европейские автопроизводители "вляпались" в штраф более чем на миллиард долларов: названа причина

Крупнейшие европейские автопроизводители "вляпались" в штраф более чем на миллиард долларов: названа причина

Одной из компаний удалось избежать денежного наказания.

Европейские автопроизводители BMW, Audi, Volkswagen и Porsche получили серьезный денежный штраф.

Так, Европейская комиссия приняла решение оштрафовать эти компании за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Отмечается, в ходе расследования выяснилось, что эти концерны вступили в сговор по поводу технических разработок в области очистки от оксидов азота. Таким, образом, они препятствовали внедрению новых технологий очистки выхлопных газов.

"Пять производителей автомобилей, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche, владели технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется по закону в соответствии со стандартами выбросов ЕС. Но они избегали конкуренции за использование всего потенциала этой технологии для очистки", — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер, отвечающий за политику в области конкуренции.

Как следствие, Audi, Porsche и Volkswagen заплатят штраф в размере 595 миллионов долларов, BMW немного меньше — 442 миллиона долларов. Самый большой штраф полагался Daimler — 862 миллиона долларов, однако концерн решил пойти на сделку со следствием, раскрыл все детали заговора и в результате получил освобождение от штрафа.

Добавим, что впервые о "картеле по вредным выбросам", как его назвали в немецкой прессе, заговорили в 2017 году, однако сговор между производителями, как было установлено, произошел еще в 1990-х годах. Компании обсудили новые технологии очистки вредных выбросов дизельных моторов и создали секретные рабочие группы, чтобы намеренно замедлять их внедрения. Было разработано и специальное программное обеспечение, которое обманывает измерительное оборудование. Все эти действия, по данным следствия, имели место с 2009 по 2014 годы.

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