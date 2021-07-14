Крысы начали массово "поедать" электрокары Tesla внутри: названа причина

В компании считают подобные случаи негарантийными.

У электромобилей Tesla обнаружили довольно необычную проблему.

Об этом сообщает NewYorkPost.

Так, в редакцию издания обратилась жительница Манхэттена, которая пожаловалась на необычную проблему с ее Tesla Model 3 2018 выпуска. Она не может использовать электрокар для ежедневных поездок на работу, поскольку электропроводку автомобиля погрызли крысы.

Все дело в том, что Tesla использует провода с изоляцией из переработанной сои, а не из нефтепродуктов. Как выяснилось позже, грызуны добираются до этой органической изоляции и просто съедают ее.

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Количество жалоб на грызунов на горячую линию Нью-Йорка 311 выросла на 80% в марте 2021 по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии крысам пришлось изменить пищевые привычки, и они были вынуждены искать еду в необычных местах. Этим местом, собственно, и стали электрокары Tesla.

Интересно, что в компании Илона Маска не считают подобные случаи гарантийными, а потому отказываются возмещать средства за ремонт или делать его бесплатно самостоятельно. В Tesla отмечают, что использование сои не считается дефектом в конструкции. Что касается случая с жительницей Манхэттена, то она потратила на ремонт электропроводки уже около 5 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что 10-месячный ребенок обновил матери электрокар на 10 тысяч долларов.

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