Крысы начали массово "поедать" электрокары Tesla внутри: названа причина

В компании считают подобные случаи негарантийными.
У электромобилей Tesla обнаружили довольно необычную проблему.
Об этом сообщает NewYorkPost.
Так, в редакцию издания обратилась жительница Манхэттена, которая пожаловалась на необычную проблему с ее Tesla Model 3 2018 выпуска. Она не может использовать электрокар для ежедневных поездок на работу, поскольку электропроводку автомобиля погрызли крысы.
Все дело в том, что Tesla использует провода с изоляцией из переработанной сои, а не из нефтепродуктов. Как выяснилось позже, грызуны добираются до этой органической изоляции и просто съедают ее.
Количество жалоб на грызунов на горячую линию Нью-Йорка 311 выросла на 80% в марте 2021 по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии крысам пришлось изменить пищевые привычки, и они были вынуждены искать еду в необычных местах. Этим местом, собственно, и стали электрокары Tesla.
Интересно, что в компании Илона Маска не считают подобные случаи гарантийными, а потому отказываются возмещать средства за ремонт или делать его бесплатно самостоятельно. В Tesla отмечают, что использование сои не считается дефектом в конструкции. Что касается случая с жительницей Манхэттена, то она потратила на ремонт электропроводки уже около 5 тысяч долларов.
Ранее рассказывалось о том, что 10-месячный ребенок обновил матери электрокар на 10 тысяч долларов.