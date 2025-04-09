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Кто имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке: объяснение теста по ПДД
Водитель зеленого авто поворачивает налево — кого он обязан пропустить?
Водитель зеленого автомобиля поворачивает налево на нерегулируемом перекрестке. Кого должен пропустить водитель указанного авто?
Тест представил канал «За! Правилами».
Варианты ответа
Синий трамвай.
Оба трамвая.
Красный трамвай и желтое такси.
Красный трамвай
Должен пропустить всех.
Не должно пропускать никого.
Объяснение
На перекрестке без светофоров водитель зеленого авто, поворачивая налево, должен соблюдать правила приоритета. Главная дорога, обозначенная знаками 2.3 и 7.8, определяет порядок проезда:
Красный трамвай имеет преимущество, поскольку трамваи на равнозначной дороге всегда являются приоритетными (п. 16.12 ПДД).
Зеленый автомобиль — должен пропустить трамвай, но имеет преимущество перед подъезжающим слева такси.
Такси — обязано дать дорогу зеленому авто, которое находится справа (правило «правой стороны»).
Синий трамвай — движется по второстепенной дороге, поэтому может проехать пропустив зеленое авто.
Правильный ответ: 4 — водитель зеленого авто пропустит красный трамвай.
Напомним, Украине изменили правила замены водительских удостоверений.