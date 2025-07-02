Кто платит штраф за пассажира без ремня в такси: детали

Ремень безопасности / © pexels.com/thelazyartist

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Большинство пассажиров такси игнорируют ремни безопасности, считая это мелочью. Водители часто не напоминают об этом, чтобы не раздражать клиентов.

Об этом пишет «Твоя Машина».

Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель такси обязан пристегнуться сам и убедиться, что пассажиры тоже воспользовались ремнем. Если пассажир отказывается, водитель имеет право отказать ему в поездке. Но на практике эта норма часто игнорируется.

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«Даже если авария произошла не по вине таксиста, ответственность может лечь на него — особенно, если пассажир пострадал», — объясняет автоэксперт Алексей.

Штрафы и ответственность

В случае, если пассажир или водитель не пристегнулись, полиция может оштрафовать обоих. Сумма — 510 гривен. Но это не предел: если непристегнутый пассажир получил травму средней или тяжелой степени, водителя могут ожидать уголовные последствия.

«Водитель может быть признан виновным, даже если не привел к аварии», — добавляет юрист Ирина, специализирующаяся на дорожном праве.

Что делать водителям:

Напоминайте о ремне. Это не только ваша обязанность, но и гарантия личной безопасности.

Будьте настойчивы. В случае отказа пассажира лучше отказать в поездке.

Следите за изменениями законодательства. Так вы можете избежать неприятных последствий.

Безопасность должна быть приоритетом как для водителя, так и пассажира. Даже короткая поездка без ремня может иметь фатальные последствия.

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Напомним, водители в Украине получили новую удобную возможность. Они могут заменить техпаспорт на автомобиль в приложении «Дія».