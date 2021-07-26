Культовая LADA Niva представлена в специальной внедорожной версии

Модель возродили через полгода после прекращения производства.

Компания "АвтоВАЗ" представила специальную внедорожную версию культовой "Нивы" — LADA Niva Bronto.

Об этом сообщает Motor1.

Отметим, что эту модель перестали выпускать в конце прошлого года. Однако спрос на автомобиль оставался высоким, и заставил компанию возобновить производство Niva Bronto.

Так, внедорожник получил некоторые улучшения, большинство из которых в салоне. Модель будет продаваться в двух версиях — Luxe и Prestige, причем первая будет иметь более утилитарный вид с металлическими бамперами и 15-дюймовыми колесами. Prestige получит мягкие пластиковые бамперы, защита боковых подоконников, колесные арки, противотуманные фары и решетку радиатора.

Оба варианта могут быть оснащены сертифицированным на заводе оборудованием, включая светодиодную панель для крыши и специальную "камуфляжную" внешнюю краску.

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Интерьер получил новую панель приборов, модифицированную центральную консоль с новыми климат-контролями, новые и более удобные сиденья с функцией подогрева и улучшенную шумо- и виброизоляцию. Также внутри будет еще несколько небольших модификаций.

Мощность продолжает обеспечивать бессмертный 1,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель LADA мощностью 83 лошадиные силы. Четырехцилиндровый агрегат соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач, который передает мощность на все четыре колеса через полноприводную систему с блокировкой передних и задних дифференциалов. Также Niva Bronto ездит на несколько измененной и усиленной подвеске.

Ранее сообщалось, что в Японии выставили на продажу одну из моделей LADA Niva за почти 800 тысяч гривен.

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