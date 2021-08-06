Куски бетона падали под колеса: в Киеве на мосту на Осокорках произошел обвал

Вся дорога была усыпана обломками бетона.

В Киеве обвалилась часть конструкции путепровода на Осокорках.

Обломки бетона посыпались вниз на проезжую часть на проспекте Николая Бажана на полосе в сторону Южного моста.

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Об этом сообщило Telegram-сообщество Kievmap и обнародовало видео.

На кадрах видно, что нижняя сторона путепровода на эстакаде Южного моста сильно обветшала, торчат куски арматуры, от бетонных конструкций опор отваливаются части покрытия.

Куски упали на дорогу, на которой традиционно оживленное движение.

В результате обрушения никто не пострадал.

Коммунальщики уже проводят работы на этом путепроводе, мост планируют оперативно залатать.

Движение не перекрывали.

Напомним, на проспекте Валерия Лобановского ограничено движение до 9 августа из-за среднего ремонта. Там обновляют дорожное покрытие.

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