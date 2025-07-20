Квас за рулем может оставить вас без прав: что нужно знать водителям

Квас за рулем может лишить водителя прав: сколько можно выпить / © Pixabay

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В Украине запрещено водить транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения. Однако даже выпив, казалось бы такой «безобидный» на первый взгляд напиток как квас — можно получить штраф и забыть о водительских правах на год.

Детальнее об этом пишут mAuto и uamotors.

По результатам исследований квас может привести к опьянению, достаточному для нарушения закона. Дело в том, что в составе напитка естественным путем образуется этиловый спирт.

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Согласно государственному стандарту ДСТУ 4069:2016 его содержание не должно превышать 1,2%. Однако даже при соблюдении этой нормы употребление нескольких кружек кваса может повлечь за собой временное повышение уровня алкоголя в крови до 0,2 промилле — именно такой показатель фиксируют алкотестеры сразу после употребления.

Ориентировочно:

Для водителя с весом 70 кг: 2-3 литра кваса с содержанием алкоголя 0,5% может привести к превышению допустимой нормы промилле (0,2).

Для водителя с весом 50 кг: 1-2 литра кваса с содержанием алкоголя 0,5% может привести к превышению допустимой нормы промилле.

В результате водитель рискует получить штраф в 17 000 гривен и лишение прав вождения авто на срок до одного года.

По словам экспертов, иногда квас, изготовленный без соответствующих норм, может содержать больший уровень алкоголя, что увеличивает вероятность опьянения.

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Если же говорить о домашнем квасе, то он не проходит ни одну сертификацию. Поэтому его алкогольное содержание может содержать гораздо более высокую концентрацию спирта, чем допускает стандарт.