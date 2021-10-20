Land Rover опубликовал тизер своего нового роскошного внедорожника: что о нем известно

Land Rover опубликовал тизер своего нового роскошного внедорожника: что о нем известно

Автомобилю обновили дизайн и возможно он получит гибридные и электрическую версии.

Land Rover анонсировала дебют флагмана Range Rover нового поколения, который состоится уже 26 октября.

Компания также опубликовала два изображения роскошного внедорожника. На первом показан его профиль, стиль которого немного эволюционировал. Автомобиль сохранил узнаваемый силуэт и экстерьер.

Второй тизер демонстрирует часть капота с надписью Range Rover и часть новой решетки радиатора, которая имеет удлиненные прямоугольники с закругленными краями.

Как сообщает Carscoops, руководитель компании Jaguar Land Rover Джерри Макговерн описывает новинку, как "самый желанный когда-либо созданный Range Rover", который сочетает в себе сдержанный экстерьер с салоном святилища.

Новый Range Rover будет ездить на платформе MLA и ожидается, что будет предлагаться с мягким гибридом, плагин-гибридом и электрически-аккумуляторном варианте. Говорят, что он получит 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

Заказы на внедорожник откроются в день его дебюта. Модель будет конкурировать в сегменте больших роскошных внедорожников против BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а версии высокого класса должны посоревноваться с Bentley Bentayga.

Ранее сообщалось, что было названо страны с самыми дорогими и самыми дешевыми Range Rover.

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