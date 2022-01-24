Land Rover представил обновленную версию популярного внедорожника: чем интересна новинка

Новый Defender 130 получил удлиненную базу и люксовое оснащение.

Компания Land Rover представила обновленное поколение – Defender 130. Запуск модели намечен уже в этом году.

Финальный дизайн новинки уже запатентован в США. Об этом сообщает издание Autocar.

Судя по эскизам – это вариант с удлиненной базой, который станет третьим типом кузова в возрожденной линейке Defender. Так как модель будет иметь длинный кузов, логично, что эта версия станет люксовой. Она будет конкурировать с такими "монстрами" рынка, как Audi Q7 и BMW X7 в Европе, а также с представителями США – Cadillac Escalade и Jeep Grand Wagoneer.

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Defender 130 рассчитан на людей, любящих путешествовать, но не планирующих ущемлять себя в комфорте. Но если вам не нужна роскошь, а только технические характеристики, всегда можно приобрести Defender 90.

По сравнению с Defender 110, новинка стала значительно длиннее, прежде всего из-за удлиненной задней части. Общая длина увеличилась до 5.1 метра. Конечно, чем длиннее автомобиль тем труднее ему будет передвигаться по бездорожью, но этот автомобиль имеет совсем другое предназначение.

Ранее на дорогах уже был замечен прототип новинки, у него под капотом был plug-in-гибрид объемом – 3 литра, который выдает мощность 355 лошадиных сил, а до первой сотни он разгоняется за 6.5 секунд. Также эксперты уверены, что новинка получит полную палитру бензиновых и дизельных двигателей.

Напомним, что Британцы составили рейтинг самых ненадежных автомобилей современности.