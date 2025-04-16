Легендарные седаны: топ 10 моделей, которые до сих пор хочет каждый автолюбитель

Infiniti G37 / © Pixabay

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Сегодня улицы заполнены кроссоверами, а новости из мира авто каждый день напоминают об электромобилях. Но есть что-то особенное в классических седанах. Когда-то они были эталоном стиля, комфорта и динамики — и до сих пор не потеряли привлекательности. В этой подборке — 10 седанов, оставивших след в истории и до сих пор вызывающих восторг среди фанатов.

Об этом пишет Speka.

BMW M5 (E39)

Настоящая легенда 90-х, объединившая сдержанную элегантность с хищным темпераментом. Модель M5 в кузове E39 стала символом идеального баланса — авто, которое с одинаковым удовольствием можно использовать и для деловых поездок, и для воскресных драйвовых вылазок на серпантины.

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Обратная связь на руле, звук атмосферного V8 и классическая механика дарят чистое наслаждение от вождения. E39 считают одним из самых лучших «аналоговых» седанов в истории BMW.

Двигатель: 4,9 л.

Мощность: 394 л.с., 500 Нм

0–100 км/ч: 4,9 с

Привод: задний

Трансмиссия: 6-ступ. механика

Mercedes-Benz E55 AMG (W211)

До того, как AMG стал синонимом агрессии, был E55 — изысканный бизнес-седан с характером болида. Внешне — спокойный, внутри — взрывной компрессорный V8, умеющий удивить любого.

Это был «слипер», способный соперничать с суперкарами на светофоре и вто же время дарить комфорт на каждый день.

Двигатель: 5,4л V8 с компрессором

Мощность: 469 л.с., 700 Нм

0–100 км/ч: 4,7 с

Трансмиссия: 5-ступ. автомат

Привод: задний

Toyota Camry (XV40) V6

Один из самых любимых седанов украинских водителей — это совмещение уверенного вида, надежной платформы и удивительно мягкой подвески.

Этот седан стал синонимом комфорта, выносливости и умеренной динамики, особенно в версии с 3,5-литровым двигателем.

Двигатель: 3,5 л

Мощность: 277 л.с., 344 Нм

0–100 км/ч: 6,8 с

Привод: передний

Трансмиссия: 6-ступ. автомат

Lexus LS 460 (XF40)

LS 460 — это седан, который сочетает атмосферу пятизвездочного отеля с динамикой премиум-класса. Японский перфекционизм воплощен в деталях: качественные материалы, почти бесшумная езда и V8, который скрыто способный на большее, чем кажется.

Двигатель: 4,6 л

Мощность: 380 л.с., 493 Нм

0–100 км/ч: 5,6 с

Трансмиссия: 8-ступ. автомат

Привод: задний

Audi RS6 (C6)

На первый взгляд — деловой Audi. Но под капотом — безумный V10 с двумя турбинами, который превращает авто в настоящего монстра. Полный привод quattro дарит стабильность, а комфорт не уступает топовым седанам.

Двигатель: 5,0 л V10 би-турбо

Мощность: 580 л.с., 650 Нм

0–100 км/ч: 4,5 с

Полный привод

Volvo S60 T5 (II поколение)

Сдержанный шведский дизайн скрывает живой характер. Турбомотор на 2,5л обеспечивает драйв, а фирменная безопасность Volvo делает поездку спокойной в любых условиях.

Двигатель: 2,5 л R5 турбо

Мощность: 254 л.с., 360 Нм

0–100 км/ч: 6,4 с

Infiniti G37

Японский ответ BMW и Audi. G37 поражает дизайном и управляемостью, а 3,7-литровый V6 — это настоящая жемчужина, дающая эмоции на каждом повороте.

Мощность: 328 л.с., 365 Нм

0–100 км/ч: 5,7 с

Привод: задний

Jaguar XJ X351 (XJR)

Аристократический, элегантный и одновременно мощный компрессорный V8 и британский стиль воплощены в XJR, который поражает как снаружи, так и за рулем.

Мощность: 510 л.с., 625 Нм

0–100 км/ч: 4,9 с

Макс. скорость: 280 км/ч

Honda Accord (7 поколения)

Этот Accord стал примером идеального баланса между надежностью и удовольствием от езды. Версия с 2,4-литровым двигателем идеально подходила для первого автомобиля или для семейного универсала с динамичным сердцем.

Мощность: 190 л.с., 223 Нм

0–100 км/ч: 8,7 с

Привод: передний

Toyota Mark II (X100)

Японская классика, которую обожают и за внешность, и за потенциал. Атмосферные или турбо-моторы, задний привод и большое пространство для тюнинга сделали Mark II настоящей культовой моделью.

Двигатель: 2,5 л 1JZ-GTE

Мощность: 280 л.с., 377 Нм

Привод: задний

К слову, ранее эксперты составили рейтинг авто с самыми большими пробегами, доказавших свою невероятную выносливость.