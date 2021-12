Легендарный Лондонский кеб был найден в Запорожье

Автомобиль находится в очень хорошем состоянии и хранится в местном музее.

В этом автомобиле мировосприятие переворачивается слева направо. Так и тянет сказать: "London is the capital of Great Britain". И знаете – чистота произношения совсем неважна, когда ты за рулем лондонского кеба – одного из важнейших автомобилей британской столицы.

Безусловный символ Лондона наравне с даблдекером. Austin FX4 – машина с большой историей. Именно такие кебы в разных комплектациях уже более полувека перевозят людей по столице Британии.

Что именно интересного в этом ретрокаре, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2

Это авто очень известное, любой человек, который хоть немного знакомый с Великобританией узнает это такси. Тем более этот указатель "такси" на крыше авто, вспомните какой-нибудь фильм, который снимали в Лондоне, вы точно его уже видели.

Эта машина – 1978 года. Ее судьба в Лондоне неизвестна, но заботились о ней неплохо – состояние просто замечательное. Потом автомобиль пустили с молотка – именно с аукциона она и уехала в Украину. Для того чтобы автомобиль выглядел идеально, он прошел незначительную реставрацию, техосмотр – и отправился в музей. Сейчас это сто процентный оригинал.

Под капотом здесь обычный и надежный дизель на два с половиной литра. Коробка автомат, которая работает удивительно плавно. В салоне – отделённое прозрачной стенкой место шофера, ведь в те времена инженеры думали о комфорте, как пассажиров так и водителя.

Также, что интересно — здесь традиционно для британских авто достаточно высокий потолок. Все, чтобы серы и джентльмены – могли ехать в такси – не снимая шляп.

Управлять такой снаружи огромной машиной достаточно удобно – небольшой радиус разворота позволяет уверенно маневрировать по узким лондонским улочкам.

Кстати – чтобы официально сесть за руль Остина – придется сдать достаточно серьезный экзамен. А сама поездка – станет пассажиру в хорошую копеечку. Кебы – одни из самых дорогих такси на планете. Разве что – вам удастся проехаться перед самым новым годом. У водителей этих машинок – есть традиция – в это время бесплатно подвозить всех, кто об этом попросит.

