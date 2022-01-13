Легендарный Nissan электрифицируют и снова вернут на рынок

Автомобиль будет иметь классический дизайн и современную "начинку"

В интернете появились первые изображения возрожденного Nissan Silvia. Автомобиль должен получить полностью электрический силовой агрегат и обновленный дизайн.

Руководство Nissan решило вернуть на рынок свою культовую модель автомобиля, ставшую очень популярной. Об этом сообщает издание Bestcarweb.

Глядя на тизерные изображения, можно с уверенностью сказать, что при создании новинки дизайнеры вдохновлялись именно первым поколением Nissan Silvia, дебютировавшим в1964 году. Линии кузова просто-таки возрождают ностальгию в голове у фанатов марки. Все остальные подробности об интерьере и технических характеристиках пока не разглашают.

Вернуть модель предложил вице-президент Nissan Design Europe Мэтью Вивер. По его словам, автомобиль значительно перегнал свое время, и даже сейчас классические модели выглядят стильно и интересно. Также, то что автомобиль будет переведен на электричество, должно положительно повлиять на экологию.

Автомобиль должен показать, что современные автомобили могут нравиться людям, которые уважают только "старую школу". Машина будет похожа на классическую, но будет иметь все важные функции для комфортного передвижения по городу.

Эксперты считают, что новинку готовят в рамках проекта Pure EV Silvia Revival. Но следует отметить, что ждать ее стоит не раньше чем в 2025 году.

Напомним, что недавно Nissan отпраздновал 35-летие электрификацией популярного ретроавто.