Летающий автомобиль с двигателем от BMW получил разрешение на полеты

Серийная версия этой модели получит более мощные характеристики.

Словацкая компания Klein Vision получила официальный сертификат от национального транспортного управления, позволяющий их аэромобилю AirCar совершать полеты.

Об этом сообщает Carscoops.

Руководство фирмы заявило, что разрешение, полученное от национального транспортного управления Евросоюза, позволяет начать массовое производство летающих автомобилей. Тем не менее, специалисты не спешат с выводом массовой модели на рынок. Всё дело в том, что разработчики планируют выпустить новое поколение AirCar.

AirCar позволяет водителю быстро перейти из дорожного режима в воздушный, пока пассажиры остаются в салоне. При трансформации задняя часть машины извлекается, чтобы обеспечить оптимальные летные характеристики. Внешне летающий автомобиль похож на суперкары GT-серии. У него двухместный салон и простое управление, которое вполне осилит обычный человек, имеющий водительские права и летное удостоверение.

Перед взлетом AirCar выпускает крылья и хвостовое оперение, в то же время процесс трансформации занимает около трех минут. Для взлета авто нужно около 300 метров дорожного покрытия.

AirCar оснащен 1,6-литровым 140-сильным мотором, развивающим в полете скорость 200 км/ч. Автомобиль весит около тонны и способен перевозить до 200 кг груза.

Чтобы получить сертификат, аэромобиль был опробован по стандартам Европейского агентства авиационной безопасности. AirCar проверяли в течение 70 часов, в ходе которых машина более 200 раз взлетала в воздух и садилась на землю. Несмотря на то что специалисты уже сейчас способны запустить серийное производство, инженеры планируют выпустить новую версию аэромобиля, которая сможет разгоняться до 300 километров в час, а запас хода составит около тысячи километров. В то же время сертификация нового летающего автомобиля займет около года.

Стоимость летающего автомобиля составит около 1,5 млн евро.