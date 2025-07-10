Летний штраф до 6000 грн: за что водители могут поплатиться прямо на парковке

Автомобиль / © УНИАН

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В летнюю жару оставленное в автомобиле животное может погибнуть всего за 10 минут. Украинские власти ужесточают наказание для нерадивых водителей: за такое правонарушение предусмотрен штраф до шести тысяч гривен, а в некоторых случаях — и уголовная ответственность.

Об этом пишет «Автопилот».

Многие владельцы авто недооценивают скорость, с которой салон машины нагревается даже в пасмурный день. Даже с приоткрытыми окнами температура внутри автомобиля может повыситься на 20 градусов всего за несколько минут. Такая ситуация создает смертельно опасные условия для животных, оставленных в машине. Воздух не циркулирует, поверхности нагреваются до критических значений, а эффект парника превращает авто в ловушку.

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Физиология животных существенно отличается от человеческой. Их главный способ терморегуляции — одышка и потоотделение через лапы — становится неэффективным в раскаленном салоне. Вместо охлаждения животное вдыхает горячий воздух, только ускоряющий перегрев. Это ведет к обезвоживанию, тепловому удару, а затем — к судорогу, потере сознания и отказу внутренних органов.

Первые признаки опасного состояния — сильная одышка, вялость, слюнотечение, покраснение слизистых. Если вовремя не оказать помощь, ситуация может иметь роковые последствия.

Законодатели ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. За оставление любимца в закрытом авто предусмотрен значительный штраф — до 6 тысяч гривен.

Если вы стали свидетелем того, что животное закрыто в машине, попробуйте найти владельца. Если это невозможно — немедленно звоните по телефону 102. Полиция имеет полномочия вмешаться. Разбивать стекло разрешено только в случае очевидной угрозы жизни, когда есть основания для такого шага.

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Лучшая профилактика — никогда не оставлять животное в авто даже на несколько минут. В жару это смертельно опасно. Если нужно куда-нибудь зайти — лучше оставить любимца дома или взять с собой человека, который останется с ним в автомобиле с кондиционером. В путешествии следует иметь прохладную воду для животных.

Напомним, МВД Украины напоминает: если в автомобиле нет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки — водителю грозит не только штраф, но и лишение прав или даже административный арест. Полиция ужесточила ежедневные проверки.