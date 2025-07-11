Летняя мойка на солнце: чем это угрожает вашему авто и как избежать ущерба

Автомобиль / © Pexels

Реклама

В разгар лета, когда солнце палит, а авто покрыто пылью, так хочется дать ему «охлаждающий душ». Однако эксперты предостерегают: мойка раскаленного кузова холодной водой — это прямая дорога к повреждению лакокрасочного покрытия.

Об этом пишет «Автопилот».

Столкновение холодной воды с нагретым до 50–70°C металлом вызывает термоудар. В результате — микротрещины в лаке, потеря блеска, выцветание краски и даже преждевременная коррозия.

Реклама

К тому же, автошампунь на горячей поверхности образует агрессивный концентрат, который оставляет пятна и разводы.

Отдельная опасность — тормозные диски, которые могут деформироваться, теряющий эластичность пластик и страдающая от влаги и перегрева электроника.

Специалисты советуют мыть авто только утром, вечером или в пасмурную погоду. И обязательно убедиться, что кузов не слишком горяч на ощупь. Такой простой шаг поможет сохранить облик вашего автомобиля и избежать дорогостоящего ремонта.

Напомним, многим водителям знакома такая ситуация: жара при +35 °C, пробки на дорогах, кондиционер работает на максимум, и вдруг стрелка температуры двигателя резко прыгает в красную зону.

Реклама

В такой критический момент может помочь простой, но малоизвестный прием: включить отопление по полной. Хотя в жару это звучит абсурдно, однако метод имеет техническое обоснование и неоднократно подтверждал свою эффективность на практике, говорят автомеханики.