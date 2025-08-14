Летняя проверка тормозов: на что обратить внимание водителям

Автомобиль / © Pexels

Летом автомобильные тормоза работают в более сложных условиях, чем обычно, и от их исправности может зависеть жизнь водителя и пассажиров. Эксперты напоминают: регулярная проверка тормозной системы не формальность, а вопросы безопасности, особенно в жару.

Современные автомобили имеют сложные тормозные системы — рабочую и стояночную, часто связанные с электронными модулями управления. Не все неисправности можно обнаружить самостоятельно, поэтому специалисты советуют проходить диагностику на специализированных СТО, где необходимо оборудование и программное обеспечение.

Прежде всего, проверяется память электронных блоков управления, чтобы обнаружить возможные ошибки в работе систем безопасности, таких как ABS или ESP. Не менее важно контролировать состояние тормозных колодок и дисков. Их износ может стать критическим без уведомления, особенно в дороге, а колодки на одном колесе могут изнашиваться неравномерно.

Еще одна зона риска — направляющие колодок, которые из-за коррозии или грязи способны вызвать «подвисание» тормозов. Проблемы могут усугубиться в авто с большим пробегом, когда изнашиваются уплотнители и пружины.

Тормозная жидкость также требует внимания. Ее рекомендуют менять раз в 3–4 года, ведь со временем она впитывает влагу, что может привести к коррозии цилиндров и снижению температуры кипения. Это чревато провалом педали даже в городских условиях.

Не стоит забывать и о металлических трубопроводах гидропривода. После 10 лет эксплуатации их начинает разрушать коррозия и они могут потерять герметичность так же внезапно, как и резиновые шланги. Шланги старше 5 лет лучше проверять особенно тщательно или заменять заранее, ведь признаки старения могут быть незаметны снаружи.

Стояночный тормоз — аварийный резерв при отказе основного. Оно должно работать синхронно на оба задних колеса и полностью отпускать их. В случае электрического ручника его состояние также отслеживает бортовая диагностика.

Для максимальной уверенности в исправности тормозов их тестируют на стендах типа беговых барабанов. Так можно проверить эффективность замедления и синхронность работы механизмов на каждом колесе. Такая проверка особенно важна перед дальними путешествиями или в условиях интенсивного городского движения.

Специалисты отмечают: своевременный осмотр и обслуживание тормозной системы — это не затраты, а инвестиция в собственную безопасность других участников дорожного движения.

