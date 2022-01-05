Эксперты назвали автомобильный бренд, который лучше всего сохраняет свою цену на вторичном рынке

Эксперты назвали автомобильный бренд, который лучше всего сохраняет свою цену на вторичном рынке

Надежность и низкие цены на обслуживание – главные преимущества среди конкурентов.

Автомобили Lexus назвали лидером премиального сегмента в ежегодном рейтинге остаточной стоимости автомобилей. По результатам опросов водителей именно Lexus признали самым надежным среди премиальных автомобилей.

Это уже не первое исследование, подтверждающее прочность и долговечность моделей Lexus. Об этом сообщает американское аналитическое агентство JD Power.

Первое место бренда связано с тем, что автомобили обладают высоким качеством, именно оно и обеспечивает большой спрос на вторичном рынке. Ведь многие водители хотят иметь премиальный автомобиль, который не будет вытаскивать из кармана последнюю копейку. Также, что не менее важно – официальные сервисные центры правильно и качественно обслуживают клиентские автомобили, поэтому машины “живут” долго и не доставляют хлопот.

В ноябре 2021 года Lexus занял первое место в рейтинге надежности американского издания Consumer Reports. Да это и неудивительно, автомобили этого бренда имеют все современные опции, хороший дизайн, роскошный салон, но при этом у них сохраняется настоящее японское качество. Запасные части стоят недорого, а персонал официальных представителей всегда старается помочь клиенту. Именно поэтому водители могут не беспокоиться за "здоровье" своего любимца, а спокойно ездить и получать удовольствие от вождения.

Как сообщалось, в Украине появится новый флагманский внедорожник Lexus : названы цены.