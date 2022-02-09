Lexus представила новый электрический кроссовер: что известно о новинке

Дизайн автомобиля очень современный и футуристический.

В компании показали фотографии нового электрического внедорожника. Пока он еще не получил традиционного названия, поэтому его обозначают как Electrified SUV.

В конце прошлого года, в компании уже рассказывали о новейшем электрическом внедорожнике, но теперь на официальной Facebook-странице появились снимки новой модели.

Хоть информации и не много, но судя по фото, новый SUV разместится по классу выше RZ 450e, который должен появиться уже в этом году. Компания Lexus серьезно взялась за электрификацию своей актуальной линейки авто. В планах – универсалы, кабриолет и гиперкар, поэтому каждый сможет найти для себя нужный автомобиль.

LEXUS / レクサス

Автомобиль, который компания показала на снимках, это один из семи прототипов, анонсированных ранее. По габаритам он кажется больше RZ 450e, но это не значит, что именно этот внедорожник будет флагманским. Дизайн Electrified SUV выполнен в одной стилистике с RZ 450e, хотя изначально производитель показывал концепты с несколько иными формами – плавными и мягкими вместо острых углов. Но надо отметить, что автомобиль выглядит довольно харизматично.

Так как большинство мировых автомобильных компаний приняли направление на электрификацию, то Lexus планирует к 2030 году вывести на рынок 30 электрических автомобилей.

Напомним, что эксперты назвали автомобильный бренд, который лучше всего сохраняет свою цену на вторичном рынке.