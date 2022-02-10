Lexus представила новый спортивный электрокар: чем интересна новинка

Новый автомобиль получил современный дизайн и мощный двигатель.

Сразу после презентации нового крупного кроссовера компания Lexus показала еще один электрокар из будущей линейки.

На этот раз перед нами предстал наследник популярного седана IS. Об этом сообщается на официальном Twitter-канале компании.

Уже традиционно информация о технических характеристиках модели отсутствует, как и дата появления на рынке. Но, несмотря на это, мы можем по дизайну понять направление компании.

Собственный индекс из электрокаров компании пока имеет только RZ 450e, а недавно представленный внедорожник и компактный спортивный седан называют просто Electrified SUV и Electrified Sedan. Но, конечно, перед выходом на рынок они получат нормальное название.

Twitter Lexus

Так как информации нет, мы только можем предположить, что новинка получит такую же платформу e-TNGA, как и RZ 450e. Она подразумевает спереди подвеску McPherson и многорычажную заднюю.

Пока Lexus может похвастаться только одним чистым электрокаром – UX 300e. Но в этом году у него появится помощник в виде Lexus RZ 450e. Скорее всего, скоро компания будет иметь в каждом сегменте по электрическому электромобилю. Поэтому покупатели смогут выбрать автомобиль под свои нужды.

Напомним, что Lexus представила новый электрический кроссовер.