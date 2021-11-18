Lexus работает над разработкой бюджетного субкомпактного кроссовера: что известно о новинке

За небольшие деньги можно получить хорошее и надежное авто.

Инженеры Lexus почти шесть лет работают над разработкой небольшого кроссовера.

И вот, наконец, появились первые данные об этом авто. Соответствующую информацию обнародовали Bestcarweb.

Так, в его основу ляжет платформа TNGA-B, поэтому его длина не будет больше четырех метров. Вообще, по габаритам Lexus будет схож с Toyota Aygo X. Так что для города – это идеальный автомобиль.

Судя по рендерам, новинка от японцев, будет похожа на концепт-кар LF-SA, который был представлен в 2015 году, но с некоторыми отличиями – более сдержанный дизайн и дополнительные две дверцы.

lexus.ua

Конечно, уже традиционно, Lexus – это более люксовая версия Toyota. Так как его архитектура будет аналогична Toyota Aygo X, мы понимаем, что нас ждет очень интересный и необычный автомобиль. На нем можно будет без проблем передвигаться по узким улицам города, ведь его длина составит 3,7 метра, высота – 1,5 метра, а колесная база – 2,43 метра.

С агрегатами пока не все ясно. Известно, что новинка точно получит гибридную установку на базе двигателя на три цилиндра и 1,5 литра объема.

Но самое интересное – цена. По предварительным данным, за этого красавца в базовой комплектации попросят 17 800 долларов (463 тысячи гривен). Этот ценник более чем адекватный, ведь в конце концов это Lexus.

Маркетологи Lexus, ранее уже намекавшие, что линейка кроссоверов расширится автомобилем меньше по габаритам, чем UX. Как показывают исследования, современные водители предпочитают автомобили с более скромными габаритами. В условиях города чем меньше у вас авто, тем удобнее.