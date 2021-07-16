Лидер "Формулы-1" устроил эпическую дуэль с истребителем: результат ошеломил

Также гонщику противостояли и другие виды транспорта. но куда скромнее.

Пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен принял участие в невероятной гонке на треке.

Об этом сообщает DailyMail.

Отметим, что инициатором этой эпической битвы является Red Bull Racing, который в последнее время радует поклонников веселыми роликами, где их гонщики соревнуются с соперниками в различных условиях.

На этот раз настала очередь нидерландца Ферстаппена. Находясь за штурвалом RB7 он соревнуется с типичными представителями британского парка дорожной и авиационной техники.

Так, среди соперников гонщика были: черное лондонское такси, двухэтажный автобус, грузовик и другие. Главным же оппонентом Ферстаппена стал истребитель периода Второй мировой войны — Spitfire.

С легкостью обогнав наземный транспорт, Ферстаппен остался один на один с Spitfire. Как ни странно, но судьбу гонки решил фотофиниш, который зафиксировал ничью.

Вашему вниманию видео с необычной гонкой с участием лидера "Формулы-1" сезона 2021-22 Макса Ферстапена.

Ранее рассказывалось о том, что в "Формуле-1" внедрили новый формат гонки.

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