Лишение водительских прав из-за долгов: когда полиция может изъять удостоверение

Полиция может изъять водительское удостоверение, если есть задолженность по уплате алиментов / © Reuters

Реклама

В Украине набирает обороты практика применения жестких санкций к неплательщикам алиментов. Одним из самых действенных инструментов влияния стало временное ограничение права управления транспортным средством . Юристы напоминают, что согласно статье 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», должник рискует превратиться в пешехода к моменту полного погашения задолженности.

Об этом предупреждает профильное издание "Твоя МАШИНА".

Как работает механизм блокировки

Процедура ограничения прав довольно проста и автоматизирована. Если физическое лицо имеет задолженность по уплате алиментов, превышающую сумму платежей за шесть месяцев, его данные попадают в Единый реестр должников.

Реклама

Затем государственный или частный исполнитель имеет право вынести постановление об ограничении должника в праве управления транспортными средствами. Эта информация сразу становится доступна сотрудникам полиции в их базах данных. При остановке и проверке документов патрульные видят соответствующую отметку и обязаны изъять водительское удостоверение на месте.

Неожиданность на дороге и риски для профессионалов

Самая большая проблема заключается в том, что многие водители узнают свой статус уже постфактум. Юрист по исполнительному праву Андрей Нечипоренко отмечает, что система часто срабатывает без должного информирования гражданина.

«Люди часто даже не знают, что уже находятся в реестре должников. Информация попадает туда без уведомления, и в результате водитель узнает об этом, когда его останавливает патруль», — объяснил эксперт.

Ситуация становится критической для тех, кто зарабатывает на жизнь управлением таксистов, курьеров и водителей грузовиков. Утрата прав для них означает мгновенную утрату работы.

Реклама

Последствия игнорирования запрета

Если водитель, несмотря на существующий запрет, снова садится за руль, это квалифицируется как серьезное правонарушение. Адвокат по семейному праву Марина Коваленко предупреждает о дополнительной ответственности.

«Если должник после изъятия документов продолжает ездить, это может считаться злостным уклонением. В таких случаях возможно дополнительное наказание — штраф или даже временный запрет на управление до шести месяцев», — отмечает юрист.

Чтобы вернуть изъятое удостоверение, необходимо полностью погасить долг и предоставить исполнителю соответствующие квитанции. Эксперты советуют водителям проверять свои данные в Реестре должников, по меньшей мере, раз в три месяца, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Напомним, в Украине отменили бумажные свидетельства об окончании автошкол. Кандидатам в водители больше не нужно предоставить документы об обучении при сдаче экзаменов.