Литр на 100 км: Chery презентовала свой самый экономичный кроссовер и объявила его цену

А его мощность составляет 326 "лошадей".

Компания Chery представила новый флагманский кроссовер — Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ .

Об этом сообщает Car News China.

Указывается. что модель оснащена гибридной силовой установкой и наиболее экономична в линейке производителя.

Как утверждают в компании, расход топлива новинки составляет 1 литр на 100 км, что делает Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ самым экономичным автомобилем марки. Такого результата удалось добиться благодаря использованию инновационной гибридной установки Kunpeng. Она состоит из 1,5-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя и двух электромоторов. Ее суммарная отдача равняется 326 л. и 570 Нм крутящего момента. В результате первую "сотню" автомобиль достигает за 4,9 секунды.

Аккумуляторная батарея емкостью 19,3 кВт∙ч позволяет проехать до 100 км в полностью электрическом режиме. В силовой установке – целых 11 режимов работы. В результате полного бака хватает, чтобы преодолеть тысячу км пути в смешанном цикле. Цифры действительно впечатляют. Правда, их еще предстоит проверить профильным организациям, но пока выводы делать рано.

carnewschina.com

Салон Chery Tiggo 8 PLUS Kunpeng e+ отделан кожей. Дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа объединены в один блок. Переключатели аудиосистемы и климата сенсорные.

carnewschina.com

Что касается стоимости, то она составляет 23 700 долларов.

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