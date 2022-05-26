Литва предоставит Украине почти полсотни единиц военного транспорта: что входит в партию

Литва предоставит Украине почти полсотни единиц военного транспорта: что входит в партию

Правительство Литвы готовит новую партию военной помощи Украине.

Так, по информации министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаукаса, украинская армия получит 40 единиц техники.

Об этом Анушаукас написал на своей странице в Twitter.

В частности, Украине передадут 20 гусеничных бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для саперов. Какие грузовики и внедорожники поступят для ВСУ, пока неизвестно.

По словам министра, стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет около 15,5 млн. евро.

Из открытых источников известно, что Литва имеет более 200 бронетранспортеров M113, в том числе в модификации M113A1. Литва уже передала Вооруженным Силам Украины ПЗРК Stinger, разное противотанковое оружие, бронежилеты, каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроновые системы и радары наблюдения. В целом военная помощь Литвы составляет около 100 миллионов евро.

В Минобороны Литвы заверили, что страна "прилагает все усилия для поддержки государственности и независимости Украины, поддерживала и будет поддерживать Украину всеми возможными способами, включая военную, финансовую, гуманитарную и другую необходимую помощь".

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