Как защитить лобовое стекло от обледенения за ночь — простой лайфхак / © Associated Press

Реклама

С наступлением холодов водителям приходится тратить немало времени на очистку автомобильного стекла от льда. Однако есть простой способ, который поможет предотвратить обледенение лобового стекла в течение ночи. Для этого понадобится обычное полотенце.

Об этом пишет британское издание Express.

Реклама

Эксперт Джонатан Карконе из компании 4 Brothers Buy Houses советует автомобилистам заранее защищать лобовое стекло от мороза. По его словам, вместо специальных средств можно воспользоваться старым полотенцем, которое найдется почти в каждом автомобиле.

Реклама

Достаточно накрыть им лобовое стекло и закрепить края стеклоочистителями. Такая простая защита поможет уменьшить образование наледи и избавит водителя от необходимости долго очищать стекло скребком по утрам.

Специалисты британской автомобильной организации RAC также рекомендуют позаботиться об автомобиле ещё до наступления морозной ночи. Лучше всего оставлять машину в гараже, где она будет защищена от обледенения.

Если гаража нет, эксперты советуют парковать автомобиль как можно ближе к дому. Тепло, исходящее от здания, может несколько снизить риск образования льда на стекле.

Еще один доступный вариант — накрыть лобовое стекло куском сухого картона. Он создает защитный барьер, препятствующий оседанию влаги непосредственно на поверхности стекла.

Реклама

Впрочем, у этого способа есть недостаток. Если ночью пойдет дождь, картон намокнет, утратит свои защитные свойства и может оставить грязные следы на стекле. Поэтому использовать его целесообразно только в сухую погоду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно подготовить автомобиль к зиме. Водителям рекомендуют заранее проверить основные системы автомобиля, позаботиться о сезонных жидкостях и замене шин, чтобы избежать проблем во время морозов.

Новости партнеров

Новости партнеров