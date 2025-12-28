Лобовое стекло растает за секунды: экс-инженер NASA поделился простым трюком

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Украинские водители каждую зиму сталкиваются с одинаковой проблемой — замерзшее лобовое стекло, на которое тратятся и время, и нервы. Но, как выяснилось, растопить лед можно значительно быстрее и без рискованных экспериментов с горячей водой.

Об этом сообщило издание Express, описав метод предложенный бывшим инженером NASA Марком Роббером.

Специалист объясняет: секрет в правильной циркуляции воздуха и уменьшении влажности в салоне. Всего несколько последовательных действий — и лед начинает таять буквально на глазах. Сначала нужно выставить печь на максимум, чтобы теплый воздух начал нагревать стекла изнутри. После этого стоит включить кондиционер — он забирает лишнюю влагу, которая и создает запотевание.

Следующий шаг — выключить рециркуляцию, чтобы влажный воздух выходил наружу, а не оставался в салоне. И последнее: приоткрыть окна на несколько сантиметров. По словам Роббера, такой простой набор действий создает разницу давления и ускоряет испарение влаги, поэтому стекло очищается быстро и остается сухим.

В то же время инженер отмечает: горячая вода при сильном морозе — худшее решение. Резкий температурный скачок может привести к трещинам, а охлажденная вода только превратится в новую ледяную корку.

