Лучше продать, чем ремонтировать: специалисты составили список неисправностей, которые обойдутся слишком дорого для автовладельца

Лучше продать, чем ремонтировать: специалисты составили список неисправностей, которые обойдутся слишком дорого для автовладельца

Таким образом вы сэкономите серьезную сумму.

Эксперты назвали пять неисправностей, с которыми лучше продать автомобиль, чем его ремонтировать.

Так, на фоне роста цен, некоторые автовладельцы хотят избавиться от имеющегося у них автомобиля, пытаясь отремонтировать его. В то же время понятно, что есть такие проблемы, с которыми автомобиль лучше продать, чем потратиться на его ремонт. Эксперты составили список неисправностей, которые обойдутся слишком дорого для автовладельца.

Отмечается, что автомобиль лучше продать, чем пытаться его отремонтировать после серьезного ДТП, когда пострадали лонжероны, стойки и крыша. Если нарушена геометрия кузова, целесообразнее будет продать автомобиль по минимальной цене или вовсе на запчасти.

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В случае с проблемами двигателя в современных автомобилях ремонт может стоить значительных средств. Также недешево будет стоить починка автоматической трансмиссии, преселективного "работа" или вариатора.

Эксперты советуют избавиться от автомобиля и в случае выявления сквозной коррозии, которую устранить сложно и дорого.

Наконец, лучше продать автомобиль, который был утоплен, особенно в соленой воде. Такие машины начинаются быстро ржаветь и гнить. Возникают проблемы с электричеством, силовым агрегатом и другими узлами.

Ранее рассказывалось о том, что в США перед продажей дотла сгорели 40 подержанных автомобилей.

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