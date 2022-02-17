Лучше Tesla: американцы выпустили сверхэнергоемкие аккумуляторы

Пока их будут использовать на псевдоспутниках.

Калифорнийский стартап Amprius разработал и выпустил сверхэнергоемкие аккумуляторы.

Об этом сообщает Future Flight.

Так, по заявлению компании, удельная емкость батарей составляет 450 ватт-часов на килограмм, а плотность энергии – 1150 ватт-часов на литр. Для сравнения приводятся показатели аккумуляторов в Tesla Model 3: 265 ватт-часов на килограмм и 730 ватт-часов на литр объема соответственно.

В основе батареи Amprius лежит технология кремниевых нанонитей, разработанная учеными Стэнфордского университета в 2007 году. Она предполагает замену графитовой решетки анода нитевидными кристаллами кремния, которые способны удерживать в десять раз больше лития, чем графит, но отличаются большей хрупкостью, тенденциями к разбуханию и образованию так называемого пассивирующего слоя, отрицательно влияющего на общие характеристики аккумулятора.

По словам Amprius, решить эти проблемы помогло формирование «леса» (массива) из нанонитей разной длины. Они интегрированы в подложку анода и, следовательно, обеспечивают высокую проводимость. Срок службы ячеек в компанию называют "отличным", однако точных цифр не приводят. Зато известно, что большинство компонентов этих батарей можно изготавливать с применением существующих техпроцессов и сырья, ведь единственное новшество в них — это, по сути, анод.

Их будут использовать на псевдоспутниках следующего поколения. Впоследствии они могут появиться уже непосредственно в электромобилях.

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