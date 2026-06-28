Лучшие автомобили для активного отдыха и путешествий: рейтинг экспертов

Volkswagen Golf Estate / Фото: companycarandvan.co.uk

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Жизнь в движении требует правильного автомобиля. Эксперты проанализировали рынок и определили лучшие автомобили для фанатов активного отдыха. В новый рейтинг вошли самые разные модели: от вместительных универсалов и популярных кроссоверов до мощных пикапов и бескомпромиссных внедорожников.

Об этом пишет Carzone.

Комфорт и стиль: премиальные универсалы и вместительные кроссоверы

Для тех, кто совмещает комфорт, стиль и поездки на природу, эксперты советуют обратить внимание на престижные универсалы и кроссоверы. Такие модели дают достаточно места для снаряжения и хорошо себя чувствуют на трассе.

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В этот сегмент вошел Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Этот внедорожный универсал получил пневмоподвеску и полный привод, что позволяет одинаково уверенно ехать как по асфальту, так и по более сложным маршрутам.

Также в подборке есть Volkswagen Golf Estate. Модель отметили за хорошую управляемость, просторный багажник и более доступную цену по сравнению с премиальными конкурентами.

Для тяжелых маршрутов: выносливые вездеходы и мощные пикапы

Отдельно эксперты выделили большие семиместные кроссоверы, которые легко справляются с умеренным бездорожьем. Если сложить третий ряд сидений, они могут перевозить большой объем туристического снаряжения.

Для тяжелых маршрутов рекомендуют полноценные вездеходы и пикапы. В этом списке оказался Land Rover Defender, имеющий большой выбор заводских аксессуаров — от багажников на крышу до дополнительных контейнеров.

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Среди пикапов эксперты отметили Toyota Hilux. Эта модель давно имеет репутацию одного из самых выносливых автомобилей и способна выдерживать серьезные нагрузки.

Еще одним вариантом для активного отдыха назвали рамные пикапы с мощным полным приводом. Они подходят для перевозки велосипедов, каноэ, сноубордов и другого большого снаряжения.

Идеальный выбор для семейных путешествий и кемпинга

Для семейных поездок эксперты советуют обратить внимание на практические модели. К примеру, Škoda Superb Estate имеет один из самых больших багажников в своем классе, что делает ее удобной для велопутешествий.

В списке также оказался Subaru Outback. Автомобиль создан для поездок в лес, горы и кемпинга, благодаря фирменной системе полного привода.

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Эксперты отмечают: выбор авто для активного отдыха зависит от маршрута, количества снаряжения и условий эксплуатации. Но все модели из этого рейтинга совмещают главное — практичность, емкость и готовность к приключениям.

Напомним, перед летним отпуском водителям советуют не пренебрегать базовой проверкой технического состояния машины. Специалисты рассказали, что следует проверить в автомобиле перед дальним путешествием. Простой обзор перед выездом поможет избежать поломок в дороге, непредвиденных расходов и испорченного отдыха.

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