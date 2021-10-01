Лучшие автомобили Джеймса Бонда: какими машинами управлял легендарный агент 007

А также одно замечательное авто, в котором ездил враг Бонда.

Последний фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли, который называется «Не время умирать", недавно вышел в прокат. В нем появляются такие замечательные модели, как гиперкар Aston Martin Valhalla и новый внедорожник Land Rover Defender.

На больших экранах британский агент начал появляться еще с 1960-х годов. Во всех этих лентах автомобили играли важную роль. Поэтому на сайте Autocar решили назвать лучшие авто Бонда за всю историю.

Википедия

Rolls-Royce Phantom III ( "Голдфингер", 1964)

Для плутократического "Голдфингер" лучше, чем единственный на то время Rolls-Royce с двигателем V12, не было ничего. В фильме он был избран потому, что он мог перевозить много золота.

Этот автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 16,8 секунды, что на совсем чуть больше, чем у 1,2-литровой Dacia Sandero.

Википедия

Toyota 2000GT ( "Живешь только дважды", 1967)

Почти блестящий выбор для Бонда. Это не только замечательный и захватывающий видом автомобиль, но и первый спортивный автомобиль Японии, который действительно заслуживает внимания. Его 2,0-литровый шестицилиндровый двигатель имел приличную мощность для той эпохи, и он прекрасно управлялся.

Однако оказалось, что Шон Коннери, который играл агента, был слишком высоким, чтобы комфортно втиснуться в машину. Эту проблему решили, просто отпилив крышу, чтобы превратить ее в невероятно крутой кабриолет. Хотя это, наверное, ухудшило его характеристики.

Associated Press

Ford Mustang Mach 1 ( "Бриллианты остаются навсегда", 1971)

Это один из последних "правильных" американских маслкаров, которые перестали выпускать после введения законов о выбросах. Благодаря 7,0-литровому двигателю Super Cobra Jet Mach 1 он производил 375 лошадиных сил.

В фильме он снялся в короткой, но известной сцене, в которой участвовал в погоне. Хотя гораздо лучше в кино себя показал этот автомобиль в "Угнать за 60 секунд" 1974 года. Сейчас Ford возродил название Mach в новом полностью электрическом внедорожнике.

Википедия

Aston Martin Vanquish ( "Умри, но не сейчас", 2002)

Vanquish был идеальным для Бонда. Он не просто хорош, как некоторые из его поздних Aston Martin, но он также был мускулистым и запугивающим.

Этот автомобиль быстрый, громкий и хорошо сбалансирован. После съемках в этом фильме Vanquish стал очень популярным.

motor1.com

Jaguar CX-75 ( "007: Спектер", 2015)

Не только Бонд ездил на замечательных автомобилях в своих фильмах. Его враг Мистер Хинкс был за рулем CX-75. Погоня за автомобилем Бонда еще не выглядела так правдоподобно со времен Пирса Броснана, который в DB5 как-то сумел успеть за Фамке Янссен в Ferrari F355.

CX-75, используемый в фильме, не имел гибридного силового агрегата и дизайна, которые можно увидеть в концепте, но все равно выглядело, что он сможет догнать Aston Martin DB10, в котором сидел 007.

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