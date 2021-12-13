Лучшие автомобили, которые можно пригнать из США в 2021 году

Доступных автомобилей много, но найти среди них "клад" очень трудно.

Уже несколько лет украинский рынок "штормит" от нашествия автомобилей из США. Конечно, большинство таких автомобилей после очень плохого ремонта и несмотря на небольшой пробег, ездить на них страшно и неприятно. Но, если вы пригоняете автомобиль для себя с реальными минимальными повреждениями и ремонтируете его по технологии, тогда есть шанс получить хорошее авто за хороший ценник.

ТСН.Авто подготовил для вас список автомобилей на которые, стоит обратить внимание на аукционах США.

Начнем с популярного у наших водителей автомобиля – Ford Focus. Такая машина в Украине стоит от 11 500 долларов (примерно 310 500 грн), из Америки авто будет гораздо дешевле – 8 500 долларов (примерно 229 500 грн). Ford Focus очень хорошо подходит в качестве первого автомобиля. Габариты маленькие, запчасти дешевые, да еще и расход топлива невелик. Но если что, кузовные детали можно приобрести на любом базаре или разборке. Комплектаций много, но даже у базовой есть все, что нужно для комфортной езды по городу.

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Следующий еще один бестселлер автомобильного мира Украины – Volkswagen Jetta. В Украине на такие автомобили цена стартует от 13 тысяч долларов (примерно 351 000 грн), а вот из Америки такое авто будет стоить с ремонтом от 9 тысяч долларов (примерно 243 000 грн). Это авто – идеальный семейный вариант, не требующий к себе много лишнего внимания. Заливай бензин, меняй масло и вперед. Еще одно преимущество американской версии, что можно найти автомобили с двигателем на 2.5 литра. На этот агрегат без проблем можно установить ГБО. Конечно с современными ценами на голубое топливо – это не очень поможет, но если вы планируете приобрести автомобиль на долгое время – то ГБО неплохая инвестиция. Также комплектация таких машин очень хороша: кондиционер, АКПП и мультимедиа с полноценным дисплеем.

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А теперь перед нами один из самых доступных, надежных внедорожников, которые можно привезти из Америки – Nissan Rogue. Этот автомобиль является аналогом европейского Nissan X-Trail, который на нашем рынке стоит от 17 тысяч долларов (примерно 459 000 грн), а вот его американского брата можно привести за 13 тысяч долларов (примерно 351 000 грн). Большой салон, неплохой двигатель на 2.5 литра и полный привод – все, что нужно неприхотливому и практичному водителю.

https://startranslog.com.ua

Ну как мы могли забыть о легендарной Toyota Camry, но в кузове XV70. Этот автомобиль уже очень современный, агрессивный и издалека выглядит дорого, но когда подходишь поближе все становится на свои места, ведь Toyota это не о роскоши, а о надежности. За этот кусок японской инженерии в Украине придется выложить от 23 тысячи долларов (примерно 621 000 грн), американский немного подбитый аналог будет стоить от 18 тысяч долларов (примерно 486 000 грн). Чтобы реально получать удовольствие от этого авто, восстанавливать его нужно в идеал. Самый популярный двигатель Toyota Camry на аукционе – это 2.5 литра, достаточно мощный, экономичный и надежный.

uk.wikipedia

И коснемся немного люкса с BMW X5 в кузове F15. За этого баварского красавца в Украине придется выложить от 30 тысяч долларов (примерно 810 000 грн), американский автомобиль с аукциона будет стоить от 23 тысяч долларов (примерно 621 000 грн). Большинство автомобилей по хорошему ценнику продаются с турбированным двигателем на 3.0 литра. Комплектации почти у всех топовые, так что здесь вы найдете все чего душа пожелает. Также, если очень хочется, то без проблем можно переделать этот автомобиль на европейский.

https://www.carpixel.net

Напомним о том, какой автомобиль выбрать на украинском рынке из бюджета в 10 тысяч долларов.