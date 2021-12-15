Лучшие автомобили на рынке Украины с заводским ГБО

Такой автомобиль поможет своему владельцу значительно сэкономить.

Украинцы очень экономный народ, чтобы сэкономить лишнюю копейку в ход идут разные средства. Один из "железных" вариантов сэкономить на автомобильных расходах – установить на авто ГБО.

Некоторые автопроизводители уже позаботились о своих клиентах и выпустили машины со штатной газовой установкой. ТСН.Авто сделал подборку самых интересных авто с ГБО установленным еще на заводе.

В последнее время большим спросом пользуются автомобили из Кореи. К примеру, Hyundai Sonata. Такие автомобили корейцы используют в каршеринге и такси. Поэтому для экономии автомобиль имеет газовую установку. Но надо помнить, что машина ездит исключительно на газе, поэтому долить топливо из канистры здесь невозможно. Sonata имеет обычный двигатель на 2 литра, который очень вынослив. Если рассматриваете такой автомобиль, обращайте внимание на то, что в своей родной стране они уже проехали минимум 300 тысяч километров и если вам предлагают ее со 100 тысячами километров на одометре – вас обманывают.

Еще один представитель корейской автомобильной промышленности – KIA K5. Если честно, то этот автомобиль очень похож на Hyundai Sonata. Технические характеристики аналогичны, газовая установка тоже. Все, что отличается – это дизайн кузова и салона. Итак, здесь уже вы просто выбираете автомобиль по своему вкусу.

Но для тех, кому нужен более семейный автомобиль, немцы выпустили Opel Zafira. Да, этот автомобиль также имеет версию с заводским ГБО. Двигатель инженеры под это дело выбрали обычный 1.6 ecotec. Opel Zafira – простой автомобиль, но он с легкостью закрывает все потребности современного водителя. Система ГБО здесь традиционна – это значит, что водитель будет располагать как бензобаком так и газовым баллоном. Это значительно увеличит максимальный запас хода автомобиля.

Американские производители тоже умеют играть в эту игру. Перед вами Chevrolet Orlando с "родным" ГБО. Двигатель на 2 литра достаточно мощный и экономичный. Такое авто будет комфортно в длительных поездках, ведь большие американские диваны и довольно просторный салон делают свое дело. Газовая установка здесь 4.5 поколения, она уже имеет большую часть преимуществ 5 поколения, но ремонтировать ее не так дорого.

Ну и мы не могли забыть о немецком бизнес-классе – Mercedes E-class NGT. Эти автомобили очень нравились немцам. Ведь автомобиль все такой же комфортный и красивый, но более экологичный и экономный. Автомобиль работает на метане, таких заправок гораздо меньше, но авто на таком типе топлива значительно экономичнее. Мощность осталась та же, поэтому от этой модификации все только выиграли.

Напомним, что в Украине владельцев автомобилей с ГБО могут ожидать изменения: что известно.