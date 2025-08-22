Лучшие доступные электрокары 2025 года: рейтинг и цены

Электромобиль / © Pexels

Реклама

2025 год стал переломным для сегмента доступных электромобилей. То, что еще недавно казалось фантастикой — качественный электрокар по цене бензинового авто, теперь реальность.

Об этом пишет Delo.ua.

Лидеры среди доступных электрокаров

Китайские и европейские производители представили модели от $22 000 до $38 000, которые уже завоевали мировые рынки. Среди лидеров — BYD Seagull с запасом хода 380 км и быстрой зарядкой за 30 минут, Wuling Air EV Lingguang — компактный городской вариант, а также Geely Geometry E с автопилотом второго уровня.

Реклама

Современные бюджетные модели получили функции, доступные ранее только у дорогих автомобилей: батареи LFP нового поколения, быструю зарядку до 60 кВт, интеллектуальные системы помощи водителю.

Бюджетные электромобили в 2025 году получили технологии, которые недавно были доступны только в премиум-сегменте. Массовое производство и высокая конкуренция существенно удешевили передовые решения.

Современные технологии доступных электрокаров:

аккумуляторы LFP нового поколения с повышенной энергоемкостью и ресурсом более 3000 циклов;

интегрированные силовые модули, совмещающие мотор, инвертор и редуктор;

скоростная зарядка постоянным током до 60 кВт даже в стандартной комплектации;

регулируемое рекуперативное торможение;

системы активной безопасности и помощи водителю (AEB, BSM, LKA).

Почему это выгодно украинцам

Расходы на эксплуатацию электромобиля в 3-4 раза ниже, чем на бензиновый автомобиль. Зарядка стоит 40-70 грн на 100 км, техобслуживание дешевле вдвое, а в большинстве украинских городов парковка бесплатная.

Реклама

Эксперты прогнозируют, что к 2027 году цены на электрокары упадут до 18 000–20 000 долларов, а инфраструктура зарядных станций в Украине вырастет вдвое.

Напомним, случалось ли вам, что возвращаете ключ в замке зажигания, а вместо уверенного запуска слышите только тихий щелчок или слабый «кхе-кхе» стартера? Чаще виновником такой ситуации является аккумулятор. При этом проблема обычно возникает не из-за заводского дефекта, а из-за ошибок самого владельца авто.

Одним из главных факторов являются частые короткие поездки. Каждый запуск двигателя требует значительного заряда, а во время непродолжительной поездки генератор не успевает полностью восстановить затраченную энергию. Поэтому аккумулятор постоянно работает в условиях недозаряда, что приводит к сульфатации пластин и постепенному снижению его емкости.