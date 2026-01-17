Лучшие семейные авто: советы американского блоггера и украинская реальность

Семейный автомобиль не обязательно должен быть скучным и медленным

Совмещать поездки в школу с адреналином за рулем – мечта многих родителей. В США это сделать проще: рынок насыщен, а цены на подержанные авто часто приятно удивляют. Но работают ли советы американских блоггеров в наших реалиях?

Американский автоэксперт и блоггер Даг ДеМуро назвал четыре лучшие модели, сочетающие практичность с драйвом. Мы проанализировали его выбор и выяснили, доступны ли эти машины украинским водителям и сколько они стоят на самом деле.

Cadillac CTS-V Wagon: миссия невыполнима

Универсал с двигателем суперкара (6.2 литра, V8) – это фетиш американских автолюбителей. ДеМуро называет его лучшей инвестицией, ведь машина почти не дешевеет.

Вердикт блоггера: Идеально для семьи, любящей скорость. Цена в США – около $46 000 (за модель 2012 года).

Украинская реальность:

К сожалению, для нас этот автомобиль — призрак. Найти в Украине заряженную версию V-Series в кузове универсал почти невозможно.

Что есть у нас: Обычные универсалы Cadillac CTS с простыми моторами за $10 000 – $13 000 .

Вывод: Вы получите комфорт, но не драйв. А если "единорог" CTS-V и появится в продаже, его цена будет космической.

Jeep Wrangler: конструктор по двойной цене

Культовый внедорожник, в котором можно снять крышу и дверь. ДеМуро считает его самым веселым семейным авто, которое обожают дети.

Вердикт блоггера: Это дешевый билет в мир приключений. В США модель 2019 года стоит смешные $15 500 .

Украинская реальность:

Здесь покупателя ждет холодный душ. В Украине Wrangler – это не дешевая игрушка, а статусный внедорожник.

Цена: За $15 тысяч у нас можно купить разве что «биток» или очень старый автомобиль.

Реальный прайс: Нормальный Wrangler 2018-2019 годов стоит от $28 000 до $35 000 .

Вывод: То, что для американца бюджетный фан, для украинца — дорогая покупка.

Lexus IS F: японская надежность, которую не найти

Это ответ Lexus на BMW M3. Мощный седан из V8, который не ломается.

Вердикт блоггера: Прекрасный выбор, если у вас небольшая семья (салон тесноватый). Надежнее «немцев». Цена в США – около $37 000 .

Украинская реальность:

Здесь ситуация похожа на американскую: машина редкая, но цены адекватны.

Цена: В Украине за экземпляры 2008-2010 годов просят около $35 000 .

Нюанс: Их очень мало в продаже.

Вывод: Если найдете – берите. Этот автомобиль действительно держит цену и не вытягивает деньги на ремонты.

Porsche Panamera: люкс по цене «бюджетника»

Самая большая неожиданность рейтинга. Четырехместный хэтчбек премиум-класса, катастрофически теряющий в цене с годами.

Вердикт блоггера: Самый комфортный автомобиль для четырех взрослых. В США подержанную модель (2012) можно взять за $17 500 , свежую (2020) — за $49 900 .

Украинская реальность:

Это единственный случай, когда наши цены совпадают со штатовскими!

Цена: Первые поколения Panamera (2010–2012) в Украине можно найти за $15 000 — $19 000 .

Ловушка: Низкая цена входа обманчива.

Вывод: Вы можете купить Porsche по цене нового бюджетного седана, но обслуживание будет стоить как удержание самолета. ДеМуро предупреждает: это авто для тех, у кого есть запасной бюджет на сервис.

Напомним, покупка подержанного автомобиля часто напоминает расследование: нужно внимательно изучить прошлое машины, чтобы не встретить скрытых проблем. Водителям посоветовали, какую коробку лучше выбрать в авто с пробегом — механику или автомат.