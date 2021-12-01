Лучший аналог популярной Toyota Camry: что приобрести на украинском рынке

Toyota Camry очень популярный автомобиль, но даже ему можно найти замену.

Toyota Camry – это надежность, стиль и отличная цена в одном флаконе. За 781 333 грн (примерно 28 938 долларов) вы получите автомобиль в базовой комплектации, но даже здесь вы получите надежный двигатель на 2.5 литра и автоматическую КПП на 8 передач.

Но если, по каким-то причинам Toyota вам не по душе, ТСН. Авто составил перечень аналогов, которые в полной мере заменят Camry.

Начнем с самого дешевого аналога Renault Megane Sedan. За нее в автосалоне возьмут 621 600 грн (примерно 23 022 долларов). Такую сумму вы заплатите за топовую версию автомобиля – Intense. Под капотом у него будет скрываться турбированный двигатель на 1.3 литра, который выдает 150 лошадиных сил, а помогать ему будет АКПП на 7 передач. На сэкономленные деньги можно будет установить дополнительный охранный комплекс и еще несколько приятных фишек.

autocentre.ua

Далее у нас также японский представитель-Honda Civic за 699 900 грн (примерно 25 925 долларов). Это будет комплектация Elegance с двигателем 1.6 литра, оснащенным системой VTEC и неплохим вариатором. Из приятного: подогрев передних сидений, камера заднего вида и современная мультимедиа с экраном на 7 дюймов.

motor1.com

Mazda 6 – очень популярный автомобиль в нашей стране. Большую популярность он получил из-за того, что за адекватный ценник его можно привезти из США, но сегодня мы поговорим об официальном авто. За него придется выложить 747,9 тысяч гривен (примерно 27,7 тысяч долларов). Автомобиль будет в базовой комплектации, но с неплохим двигателем на 2 литра и проверенной годами АКПП на 6 передач. Также у вас будет климат-контроль, подогрев сидений и кнопка запуска двигателя.

drive2.ru

Еще один мега популярный автомобиль на нашем рынке – Skoda Octavia. За 771 018 гривен (примерно 28 556 долларов) вы сможете приобрести Octavia в достаточно хорошей комплектации. Под капотом будет двигатель на 2 литра с системой TSI, и автоматическая коробка DSG на 7 передач. Также все опции для удобного передвижения на авто будут доступны. И не нужно забывать, что этот автомобиль надежен и имеет очень интересный дизайн.

autocentre.ua

Последний в списке, но не по значению – Volkswagen T-Cross. Этот автомобиль стоит 778 647 гривен (примерно 28 838 долларов). Здесь двигатель скромнее – всего 1 литр с небольшой турбиной. Работает он с автоматической коробкой DSG на 7 передач. Но для наших дорог этот автомобиль очень хорош, большой клиренс позволяет преодолевать препятствия, а небольшие габариты позволяют чувствовать себя спокойно в условиях мегаполиса.

volkswagen.ua

Итак, как мы видим, выбрать есть из чего. Только спешите, ведь серьезный дефицит машин в автосалонах спровоцировал новую схему заработка.