Люди не понимают, как пользоваться современными системами помощи водителю: исследование

Водители начинают все больше полагаться на технологии и отвлекаться от дороги.

Адаптивный круиз-контроль, помощь при смене полосы движения, избежание столкновений, мониторинг слепых зон, автопилоты: это только некоторые из функций помощи водителю, которые появляются в новых автомобилях. Поскольку технологии движутся вперед с целью сделать вождение более безопасным, водителям остается сложная задача выяснить, как это все работает.

Как сообщает сайт The Next Web, много дилерских центров предлагают покупателям автомобилей короткое обучение этими передовыми технологиями помощи водителю. А инструкция из бардачка, теперь толще, чем когда-либо, и содержит много технических деталей.

Но поскольку автомобильные технологии продолжают прогрессировать, ученые делают важные открытия по человеческому поведению, особенно тому, что происходит, когда водителей просят выполнять привычные задачи за рулем по-новому.

Этот аспект новых автомобилей редко обсуждается во время учебы или освещается в пособиях. Поэтому специалисты сделали несколько выводов относительно использования передовых технологий помощи водителю.

Организация AAA Foundation for Traffic Safety провела исследование, в котором наблюдала за новыми владельцами автомобилей в течение первого месяца после получения машины.

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Они обнаружили, что водители сначала уделяли пристальное внимание возможностям их систем помощи. Но к концу месяца многие начали позволять себе отвлекаться от дороги в несложных ситуациях. Казалось бы, невозможно ошибиться, например, на открытых участках шоссе.

Может показаться, что это действительно не предвещает беды, но открытый участок дороги кажется безопасным для человека. В то же время это может заставить компьютерные системы начать фокусироваться уже не на дороге, а за ее пределами.

Поэтому в США начали расследование в отношении "автопилота" Tesla после того как 11 их электрокаров врезались в полицейские и пожарные автомобили. Компьютеры не видят и не понимают мир так, как люди, и могут пропустить пожарную машину, которая маячит светом и стоит прямо перед ними.

Системы обнаружения опасности в новых авто разработаны для тех редких случаев, когда что-то ускользает от глаза водителя. Но исследования говорят о том, что через некоторое время многие начинают полагаться на эти системы более, чем на просто помощника. Оказалось, что при использовании "автопилота" Tesla водители начинают реже смотреть на дорогу и сосредотачиваются на других вещах.

Даже не осознавая этого, со временем, просто зная, что существует система помощи, люди могут стать менее внимательными. В редких случаях сигнал тревоги может стать для некоторых основным средством обнаружения опасности. Поэтому вместо того, чтобы два объекта следили за дорогой, это делает только один.

Ранее сообщалось, что Tesla научила свой "автопилот" распознавать проблесковые маячки.

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