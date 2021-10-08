Людям оказались не нужны современные технологии новых автомобилей — исследование

Также названы две самые популярные функции у автомобилистов.

Американская аналитическая компания J.D. Power обнаружила, что новые автомобили оснащены некоторыми функциями, которые люди не хотят использовать.

Об этом сообщает сайт InsideEVs со ссылкой на исследование компании.

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"Цены на новые автомобили является рекордно высокими, частично вследствие увеличения уровня их оснащения... но некоторые функции кажутся бесполезными для многих владельцев", — сообщили в JD Power.

Исследование показывает, что менее половины автовладельцев использовали некоторые передовые технологии только в течение первых 90 дней владения. Те, кто вообще не пользуются этими функциями, говорят, что они им не нужны.

Например, 61% владельцев говорят, что никогда не использовали цифровые технологии машины, а 51% говорят, что не нуждаются в них. Владельцы так же относятся к технологии связи водитель/пассажир: 52% заявили, что никогда не использовали эту технологию, а 40% сказали, что не нуждаются в ней.

Когда автомобилисты успешно использовали определенную технологию, это положительно влияло на их решение приобрести новый автомобиль именно с ней. Самые высокие показатели использования в исследовании имели зеркало заднего вида и камера заднего вида. Эти функции вошли в тройку лучших, которые владельцы желают иметь в своем следующем автомобиле.

Ранее сообщалось, что люди не понимают, как пользоваться современными системами помощи водителю.

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