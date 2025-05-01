Почему полиция может остановить автомобиль даже без нарушения ПДД

Патрульная полиция может остановить автомобиль, когда водитель кажется подозрительным, даже если не было нарушения ПДД / © facebook.com/odesapolice

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Патрульная полиция может остановить автомобиль, даже если водитель не нарушал правила дорожного движения. Для этого нужно только, чтобы действия участника дорожного движения показались правоохранителям подозрительными или опасными.

Как вести себя на дороге, чтобы избежать нежелательной остановки патрульными, рассказал портал UaMotors.

«В Украине есть четко определенные основания для остановки автомобиля, но на практике патрульные могут проявлять инициативу, если транспортное средство кажется им подозрительным. Чтобы снизить вероятность остановки, следует придерживаться нескольких простых советов», — говорится в публикации.

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Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания правоохранителей, водителям советуют:

ехать со скоростью общего потока: слишком высокая скорость потенциально опасна, а слишком медленная — кажется подозрительной;

не делать резких и непредсказуемых маневров: резкое изменение скорости, внезапное смена полосы или направления движения — это сигнал для патрульных о потенциально опасном водителе.

Кроме того, «магнитом» для патрульных могут стать чересчур яркий или нестандартный вид автомобиля, слишком затонированные окна или громкая музыка. Для полиции все это выглядит подозрительно и может спровоцировать остановку автомобиля, чтобы убедиться, например, что водитель не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или не перевозит запрещенные предметы.

«Чем незаметнее внешний вид — тем меньше шансов попасть под проверку», — отмечает автор.

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