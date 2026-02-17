Машина будет решать, кого пустить за руль: в чем опасность закона об "алкоконтроле"

В США продвигают закон об алкоконтроле / Иллюстративное фото / © Pixabay

Американские законодатели продолжают работу над внедрением акта «Halt Drunk Driving Act», предусматривающего обязательную установку в новых автомобилях пассивных систем обнаружения опьянения водителя , способных автоматически деактивировать транспортное средство в случае обнаружения опасности.

О деталях противоречивой инициативы сообщает профильное издание Carscoops.

Как это будет работать

Согласно замыслу Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), речь идет не о привычных алкотестерах, в которые нужно дуть перед запуском двигателя. Регуляторы рассматривают внедрение высокотехнологичных решений: от сенсоров анализа воздуха в салоне до систем отслеживания движения глаз водителя или тактильных датчиков, оценивающих уровень алкоголя в крови через прикосновение.

Страх «ложного износа»

Главное предостережение критиков — несовершенство технологий. Если алгоритм ошибется, трезвый водитель может оказаться заблокированным в критической ситуации. Представитель Томас Масси привел пример, когда человек резко маневрирует во время снежной бури, чтобы объехать животное, а машина расценивает это как признак опьянения и выключается.

Даже если техника будет ошибаться только в одном случае из 10 000, это будет означать тысячи безосновательно остановленных водителей каждый день. Это может стать дорогой на работу, когда нужно забрать ребенка или даже во время бегства от опасности.

Что говорят лоббисты

Приверженцы закона называют опасения преувеличением и «тактикой устрашения». По их словам, речь идет только о безопасности, а не о тотальном контроле или передаче данных правительству.

Окончательное решение отложено: NHTSA должно отчитываться перед Конгрессом, но финальные правила могут появиться не ранее 2027 года. Поэтому в ближайшие несколько лет новые авто еще будут выпускаться без «алконадзора».

