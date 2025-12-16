Машина в бассейне. Фото: Ville de La Ciotat

Реклама

Во французском городе Ла-Сьота авто после неудачного маневра оказался прямо в воде муниципального бассейна. Инцидент произошел в четверг, 11 декабря, около 21:00 на парковке спортивного комплекса Поль-Элюар.

Об этом сообщило издание LaProvence.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находились 38-летняя женщина и ее 5-летняя дочь, по неустановленным причинам сначала врезался в ограждение, затем — в стеклянную дверь здания, после чего проехал несколько десятков метров и упал в 25-метровый бассейн.

Реклама

В это время на территории еще находились двое спасателей. Вместе с еще одним очевидцем они услышали грохот и увидели, как машина погружается в воду между плавательными дорожками. Спасатели сразу нырнули в бассейн и помогли женщине с ребенком выбраться из авто. Как сообщила пожарно-спасательная служба департамента Буш-дю-Рон, пострадавших доставили в больницу Ла-Сьоты в состоянии шока, серьезных травм они не получили.

По версии спасателей, водитель могла перепутать педали тормоза и акселератора. В мэрии сообщили, что автомобиль в ближайшее время эвакуируют, а сам бассейн из-за значительных повреждений временно закроют на несколько дней для проведения уборки и проверок.

Напомним, владелица кота, который исчез на год, была шокирована его возвращением домой, ведь в доме уже жил другой кот, внешне идентичный ее питомцу.