Масло в коробке-автомате: эти важные признаки указывают, что нужна замена

Когда менять масло в АКПП / © Pexels

Производители часто утверждают, что трансмиссионное масло в автоматической коробке передач (АКПП) служит весь срок эксплуатации машины, в то время как на СТО настаивают на регулярной замене.

Об этом идет речь в материале akpp-expert.

Трансмиссионная жидкость ATF — это не просто смазка. Она выполняет несколько важных функций, а именно:

смазывает подвижные детали, предотвращая их быстрый износ.

охлаждает систему, отводя тепло от нагретых компонентов.

поддерживает рабочее давление.

обеспечивает работу гидравлической системы и гидротрансформатора.

«Со временем, под влиянием высоких температур, давления и нагрузок, масло теряет свои свойства, вязкость и полезные компоненты», — говорят эксперты в материале.

Они также указывают, чем может быть вызвана агрессивная потеря свойств масла, а именно:

манерой вождения (резкие старты, частые переключения),

загрязнением посторонними частицами,

металлической стружкой, образующейся в процессе трения деталей.

О чем следует не забыть

Производители указывают приблизительные сроки смены масла, но они зависят от многих факторов.

Почтенный возраст — сигнал к замене

Для подержанных автомобилей с большим пробегом рекомендуется менять масло каждые 20 000 км. Для современных автомобилей этот интервал может составлять 50 000-60 000 км.

На что укажет тип коробки

Для вариаторов — каждые 50 000 км, для роботизированных — 60 000-80 000 км, для Powershift и DSG — 50 000-60 000 км.

Высокие нагрузки

Если автомобиль часто эксплуатируется при высоких нагрузках (пробки, бездорожье, буксировка прицепа), интервал замены следует сократить на 35%.

Хотя некоторые производители утверждают, что их масла «на весь срок службы», подразумевается период до 5 лет. Для большинства автовладельцев, которые используют машину дольше, это означает, что замена необходима.

Признаки, указывающие на необходимость замены

Изношенная трансмиссионная жидкость оказывает негативное влияние на работу АКПП. Обратите внимание на такие симптомы, как вибрация, толчки или рывки во время движения, переключение передач. «Залипание» передач или их отсутствие. Изменение цвета и консистенции растительного масла. Свежая прозрачная ATF, имеет розовый или красный оттенок. Если она стала черной или мутной, ее нужно немедленно заменить. Запах гари свидетельствует о серьезном трении деталей и требует немедленной диагностики на СТО.

Эксперты напоминают, что своевременная замена трансмиссионного масла и фильтра — это профилактика, которая стоит гораздо дешевле, чем ремонт или замена самой коробки.

